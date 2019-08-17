وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها داني سيبايوس، قبل أن يستدير المهاجم الفرنسي بجسده ويتخلص من أحد المدافعين ويسدد أرضية قوية من مدى قريب، مرت بين ساقي نيك بوب حارس بيرنلي وسكنت شباكه.

ونجح بيرنلي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، عبر المهاجم آشلي بارنز، الذي تلقى تمريرة عرضية من دوايت مكنيل ليحولها إلى الشباك من مدى قريب، ويحرز هدفه الثالث هذا الموسم.

ودفع أوناي إيمري مدرب أرسنال بالجناح نيكولا بيبي المنضم للفريق اللندني في صفقة قياسية بلغت 72 مليون جنيه إسترليني (87.47مليون دولار) مع بداية الشوط الثاني، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط حقيقي.

وساهم بيبي وسيبايوس في هدف الفوز الذي أحرزه المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ عندما تلقى تمريرة اللاعب الإسباني المعار من ريال مدريد وأطلق تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في شباك بوب في الدقيقة 64.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين مقابل 3 نقاط لبيرنلي.