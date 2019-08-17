وبحسب تقارير صحفية، فإن ماكغريغور كان داخل حانة في العاصمة الإيرلندية دبلن، ثم بدأ في سكب جرعات من مشروب الويسكي في الكؤوس المصفوفة أما الجالسين.

وحينما رفض أحد الجالسين في الحانة، الويسكي الذي أنتج في شركة ماكغريغور وهو يحمل اسم "تويلف"، انهال عليه "البطل" بلكمة على الرأس وسط ذهول مرتادي الحانة.

وتعليقا على الحادثة، قال نورمحمدوف في مقابلة صحفية: " يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص في السجن، إن ماكغريغور لا يحترم أحدا. نعم لقد فعل أشياء جيدة للرياضة، لكنه الآن فقد عقله، إنه مجنون، يجب على السلطات أن تتعامل معه. أنا غاضب جدا بسبب الفيديو. اليوم ضرب رجلا مسنا، وماذا سيحدث غدا؟".

وأضاف البطل الروسي: "أستطيع أن أتخيل مقدار الأخبار الهائل التي كانت ستتداول لو كنت أنا مكانه ومتورط بهذه الفضيحة. ما موقف الحكومة الإيرلندية من تصرفاته؟ ولماذا يحصل على تأشيرة دخول إلى أميركا دون أي مشاكل؟ يجب أن يكون ماكغريغور خلف القضبان"، وفق ما نقل موقع "إم إم فايتينغ" المتخصص بأخبار رياضة الفنون القتالية المختلطة.

يذكر أن ماكغريغور خسر أمام حبيب نورمحمدوف في النزال الذي جمعهما على لقب بطل العالم في "يو إف سي"، في مطلع شهر أكتوبر الماضي بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

وحافظ حبيب، البالغ 30 عاما، على سجله الخالي من الهزائم في 27 نزالا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.