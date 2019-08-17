وإذا تحقق ذلك، فإنه سيترك الكثيرين يتساءلون كيف ستؤثر هذه الخطوة على محاولات فريق برشلونة الإسباني لإعادة النجم البرازيلي نيمار إلى كامب نو.

الأمر الأكثر إيجابية، بين مشجعي وأنصار البلوغرانا، هو أن هذا التحرك قد يشير إلى حقيقة أن سماح النادي لكوتينيو بالمغادرة يبين أنه يقترب أكثر من نيمار، على الرغم من أن الصلة قد لا تكون واضحة تماما.

في الأثناء لا يرغب باريس سان جرمان في التعامل مع برشلونة طالما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا اضطر النادي الفرنسي إلى ذلك، فهو بالتأكيد يريد الحصول على أفضل صفقة ممكنة من وجهة نظرهم.

في أعين المدير الرياضي المعين حديثا في باريس سان جيرمان، ليوناردو، والمدرب توماس توخيل، كان يُنظر إلى البرازيلي كوتينيو على أنه أفضل لاعب يمكن الحصول عليه من خلال إتمام صفقة انتقال نيمار.

لقد كان كوتينيو اللاعب الذي حصل على أعلى قيمة في السوق، كما كان أحد الأصول الرئيسية لجوسيب ماريا بارتوميو وشركاه لاستخدامه لإغراء النادي الباريسي بالقبول بصفقة نيمار.

والآن، من دون مثل هذه القطعة، أي من دون كوتينيو، ستصبح المفاوضات مع باريس سان جرمان، أكثر تعقيدا بالتأكيد.

وبات مطلوبا من برشلونة أن يقدم لاعبين آخرين، أو ربما دفع مبالغ مالية أكبر، لكن الشعور العام والتفكير السليم يشيران إلى أن ذهاب كوتينيو إلى بافاريا، حيث مقر بايرن ميونيخ، يجعل من غير المرجح أن يعود نيمار إلى كتالونيا، على الأقل قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم.

يشار إلى أن متحدثا باسم فريق برشلونة أكد، الجمعة، أن النادي الكتالوني اتفق مع بايرن ميونيخ، على انتقال كوتينيو للأخير، بنظام الإعارة.

ووفقا لما أعلنه مدير العلاقات في النادي الكتالوني فييرمو أمور، فقد توصل برشلونة إلى هذا"الاتفاق المبدئي" لإعارة لاعبه البرازيلي إلى بايرن ميونيخ.

وقال أمور لشبكة "موفيستار لا ليغا" إنه يمكن الآن "التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا إتمام العملية".