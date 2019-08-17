وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل الصومال، لكنها اقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بناء على رغبة مسؤولي نادي ديكاداها بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

ويستضيف الزمالك مباراة الإياب الجمعة المقبل.

وعادل الزمالك بتلك النتيجة انتصاره الأكبر في البطولات القارية، الذي حققه مرتين من قبل، في الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام غزالة التشادي، وفي الدور الأول من كأس الكونفدرالية النسخة الماضية أمام القطن التشادي.

وفي مواجهة الجمعة أمام ديكاداها سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (5 من ركلة جزاء و55)، وكانو مولي مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه (29)، وعمر السعيد (45)، ومحمود حمدي "الونش" (49)، وكريم بامبو (77)، ومصطفى محمد (80).

وتسيد الزمالك المباراة منذ البداية حتى النهاية، وكان واضحا فارق الإمكانات الفنية والبدنية بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة إثر تعمد لمس الكرة، انبرى لها بنجاح الوافد الجديد المغربي بن شرقي وسددها على يمين الحارس مصطفى حسين (5).

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم وسجلوا الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة بعدما أخطأ مدافع ديكاداها مولي كرة عرضية لبن شرقي أسكنها في شباك فريقه (29)، وأضاف السعيد الهدف الثالث من عرضية شيكابالا سددها على يمين مصطفى حسين (45).

ومع بداية الشوط الثاني أضاف محمود حمدي "الونش" الهدف الرابع في الدقيقة 49، مستغلا عرضية النقاز، قبل أن يسجل بن شرقي الهدف الخامس لفريقه، الثاني له، من تسديدة ضعيفة أخطأ الحارس حسين في تقديرها (55).

ونجح البديل كريم بامبو في إضافة الهدف السادس في الدقيقة 77 من تسديدة قوية في الزاوية اليمنى، وبعدها بثلاث دقائق اختتم البديل مصطفى محمد مهرجان الأهداف بتسديدة قوية على يسار الحارس.

وعقب المباراة أدلى مدرب الزمالك طارق يحيى بحديث لم يتمالك خلاله نفسه من البكاء لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، قال خلاله إنه "سعيد للغاية" بالفوز بهذه النتيجة الكبيرة، ووجه الشكر "لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي منحه هذه الفرصة لقيادة الفريق "حتى لمدة ساعة" باعتبار الفريق بيته الذي تربى داخله.

يشار إلى أن الزمالك أعلن تعاقده، الجمعة، مع الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" لقيادة الفريق على أن يعاونه طارق يحيى.