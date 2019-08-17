ومع أن اسم نيمار، ارتبط مؤخرا وبقوة بالانتقال إلى ناديه السابق برشلونة أو المنافس العتيد ريال مدريد الإسبانيين هذا الصيف، إلا أنه ما زال ممنوعا من اللعب بعد إصابته في قدمه قبل انطلاقة بطولة كوبا أميركا الأخيرة، نظرا لأنه ما زال يخضع لبرنامج إعادة التأهيل الخاصة به.

ووفقا للرئيس السابق للجهاز الطبي في نادي باريس سان جرمان إريك رولاند فإن إصابة النجم البرازيلي المتكررة في مشط القدم، يمكن أن تتسبب "في الواقع بانتكاسة لنيمار "إذا عاد للعب في وقت مبكر جدا".

وأضاف رولاند في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" إن "قدم نيمار رقيقة للغاية وخطر الانتكاس في مشط القدم الخامس مرجح للغاية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

غير أن رولاند شدد على أن إصابة نيمار مستقرة تماما حاليا، بعد أن نجح الأطباء والجراحون في "دمج خط الكسر بالكامل في مشط القدم الخامس".

الجدير بالذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي عانى من إصابات في القدم خلال فترة وجوده مع عملاق دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكانت الإصابة الأولى حدثت في فبراير 2018 ثم في يناير 2019، بحيث صارت هذه الإصابات المتكررة أكبر مصدر للقلق للنجم البرازيلي.

وقد يؤدي هذا إلى تأجيل تلك الأطراف المهتمة، برشلونة ومدريد، القيام بأي تحركات خلال فترة الانتقالات الصيفية بخصوص اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.