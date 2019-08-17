وقال فالفيردي في تصريحات صحفية إن فريقه افتقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مردفا: "ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة".



وتابع في تصريحات نقلها موقع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "ليس الجميع مثل ميسي، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت".



وبخصوص إصابة المهاجم لويس سواريز الذي خرج من المباراة في أواخر الشوط الأول، قال فالفيردي: "لويس يعاني من مشكلة عضلية في القدم، وبإصابته تعطلت خططنا، لأننا في الشوط الثاني وصلنا كثيرًا لمنطقة جزاء بيلباو، لكننا افتقدنا مهاجما خطيرا مثله".

وبشأن أداء برشلونة في المباراة أجاب: "الشوط الأول لم يكن جيدًا، لكننا كنا أخطر من بيلباو، رغم أننا لم نكن في أفضل حال، لأننا لم نستحوذ على المباراة".



وتابع: "في الشوط الثاني كنا أفضل وقمنا بتصحيح الأوضاع، لكن لاعبي بيلباو اقتربوا كثيرًا من منطقة جزائنا، حتى دخل أدوريز وسجل الهدف".