وافتتح ليفاندوفسكي كبير هدافي الدوري الألماني الموسم الماضي التسجيل في الدقيقة 24 بعد أن اندفع ليكمل تحركا بدأه هو وبات أول لاعب يسجل في أول مباراة في الموسم لخمس مرات متتالية.

لكن الضيوف فاجؤوا أصحاب الأرض بهدفين في غضون ثلاث دقائق الأول من تسديدة غيرت اتجاهها من دودي لوكيباكيو، الذي سجل ثلاثة أهداف في ميونيخ أثناء لعبه مع فورتونا دوسلدورف الموسم الماضي، لتسكن شباك الحارس مانويل نوير في الدقيقة 36.

وأكمل ماركو جرويتس تحولا كبيرا في النتيجة في الدقيقة 39 بعد أن تفوق في التحام في الهواء مع بنجامين بافارد ليشق طريقه ويتغلب على نوير ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

وانقذت ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي بعد مرور ساعة نقطة التعادل لأصحاب الأرض الذين ضغطوا من أجل تحقيق الفوز لكنهم فشلوا في اختراق الدفاع الكثيف لهيرتا ثانية.

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين "لم نلعب بشكل سيء. أتيحت لنا الكثير من الفرص قبل أن يأتي هدف هيرتا الأول من ضربة حظ.

"كنا في حالة صدمة عقب الهدف الأول. افتقدنا لقدر من السرعة كما كانت التمريرة الأخيرة لنا غير دقيقة لكننا خضنا مباراة جيدة اجمالا".

ويمكن أن يعول ليفاندوفسكي الآن على بعض التعزيز مع توصل النادي البافاري لاتفاق لضم لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة وفقا لما أعلنه كلا الناديين.

وسيلعب بروسيا دورتموند، المنافس الرئيسي لبايرن على اللقب هذا الموسم، أمام اوجسبورج اليوم السبت.