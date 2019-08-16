وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه سيقرر مصير بقاء مدرب منتخبه الأول، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، منتصف الاسبوع المقبل، حيث سيعقد اجتماعا بهذا الخصوص حسب بيان للاتحاد.

وذكر الاتحاد العراقي الذي وضع مسالة بقاء المدرب من عدمه على عاتق لجنة المنتخبات: "وجه الاتحاد لجنة المنتخبات بدراسة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بكل إيجابياتها وسلبياتها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وفند الاتحاد العراقي بهذا البيان الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام العراقية، عن إقالة كاتانيتش الخميس، مما أثار موجة من الغضب في الشارع العراقي.

وأضاف الاتحاد: "في الاجتماع المقبل ستقر توصيات لجنة المنتخبات بخصوص مصير المدرب كاتانيتش في ما يتعلق بمسألة بقائه من عدمه، حفاظا على حظوظنا في تصفيات كأس العالم".

وخسر المنتخب العراقي في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا أمام نظيره البحريني، الذي توج بلقب النسخة التاسعة بالانتصار بنتيجة 1-0 على استاد كربلاء الدولي الأربعاء الماضي.

وتعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم رسميا مطلع سبتمبر من العام الماضي، مع المدرب كاتانيتش، لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ قيمة العقد المبرم بين المدرب البالغ 55 عاما والاتحاد العراقي 1.2 مليون دولار سنويا، تشمل راتبه وراتب طاقمه المساعد.

وسبق لكاتانيتش (56 عاما) تولي تدريب منتخب بلاده مرتين بين 1998 و2002 عندما قاده إلى نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، وبين 2013 و2017 عندما استقال بعد الفشل في قيادته لمونديال روسيا 2018.