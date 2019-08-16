وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مصادر أخبار صربية، أكدت أن النجم الصربي لم "يقنع" زيدان حتى الآن، وأن الأخير أصبح على استعداد لبيعه بنظام الإعارة، قبل إغلاق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر.

وكان يوفيتش من أوائل اللاعبين الذين تعاقد معهم زيدان هذا الصيف، بعد عودته لتدريب النادي نهاية الموسم الماضي، ولكن هداف إينتراخت فرانكفورت السابق لم يقنع مدربه بمستواه حتى الآن.

وبالرغم من أن النادي أنفق 60 مليون يورو للتعاقد مع يوفيتش، تؤكد "ماركا" أن زيدان يفكر جديا بإعارة اللاعب لأحد الأندية في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا.

الوجهات المحتملة

ونشر موقع "90 دقيقة" الوجهات المحتملة ليوفيتش، في حال تمت إعارته هذا الصيف.

ووضع الموقع نادي باريس سان جرمان الفرنسي على رأس القائمة، خاصة في حال رحيل نجمهم البرازيلي نيمار، الذي سيترك فراغا في خط الهجوم.

أما في ألمانيا، فقد تكون أندية بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت مهتمة باللاعب الصربي، فالأول يبحث عن مهاجم، والثاني لم يعوض رحيل يوفيتش حتى الآن.

وفي إيطاليا، يعتبر نادي روما الأكثر جاهزية للتعاقد مع يوفيتش، خاصة مع افتقاده للاعبين الحاسمين هجوميا.

أما إنتر ميلانو، فقد يتجه ليوفيتش كلاعب مساند لمهاجمهم الجديد روميلو لوكاكو، خاصة مع كثرة إصابات الأخير.