وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن يوفنتوس كان يخوض مباراة ودية سنوية ضد فريق الشباب التابع للنادي في "فيلار بيروسا"، وهي بلدة صغيرة في تورينو، معقل نادي "السيدة العجوز".

ورغم أن النجم البرتغالي لم يشارك في المباراة بسبب إصابة، إلا أنه حضر المباراة.

وجذبت المناسبة الكثير من السكان في المنطقة المحيطة بالملعب، خاصة أنها أتاحت لهم فرصة مشاهدة نجوم الفريق الكبار وعلى رأسهم رونالدو.

لكن الذي عكر صفو الأمور في المباراة، هو اقتحام المعجبين المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة، في محاولة للاقتراب من رونالدو (34 عاما).

وبدا أن رونالدو غير مرتاح مما حدث حوله، خاصة عندما أحاط به رجال الأمن في محاولة لإخراجه من الملعب.

ومن المتعاد خلال مواجهة "السيدة العجوز" مع الفريق الثاني، أن يقتحم المشجعون أرض الملعب.

وحدث الأمر نفسه العام الماضي في المباراة ذاتها، بحسب صحيفة "الصن"، إذ أجبر لاعبو اليوفي على مغادرة أرض الملعب بعد 20 دقيقة من بدايتها، بعدما اقتحم المشجعون الاستاد.

وتدخل الأمن حينها لحماية النجم البرتغالي، الذي كان قادما لتوه من ريال مدريد الإسباني.