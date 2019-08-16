وبعد جدل وأنباء متضاربة بات من المؤكد عدم استخدام تقنية الفار قريبا في مصر، وذلك رغم انتشارها في عدد كبير من دوريات العالم والشرق الأوسط.

وأوضح عثمان في تصريحات نقلها موقع مصراوي عن "قناة أون سبورت" أن التكلفة المالية ليست هي العائق أمام تطبيق "الفار"، معتبرا أن "التكلفة المالية أمرها بسيط" من خلال " أن يتدخل الرعاة لتوفير الأموال من أجل استيراد الأجهزة".

وأضاف سمير عثمان: "لكي يُسمح باستخدام تقنية الفيديو من الاتحاد الدولي (فيفا)، يجب أن تحصل أولاً على رخصة بذلك، وأن تمتلك حكاما لديهم رخصة للتعامل مع الأمر".

وكشف عثمان عن مفاجأة بشأن عدد الحكام المصريين الذي يمكنهم التعامل مع تقنية الفيديو قائلا: "لدينا 256 حكماً، فقط بينهم 4 حاصلين على رخصة لممارسة التحكيم عبر تقنية الفيديو، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".