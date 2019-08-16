ولم يتمالك روبليف، البالغ عمره 21 عاما، الذي كسر أول إرسالين في المباراة للمصنف الثالث في البطولة، دموع الفرح بعد تحقيق أكبر فوز في مسيرته في 62 دقيقة.

وأبلغ شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية "يا له من شعور مذهل عندما تلعب ضد أسطورة مثل روجر فيدرر وأمام كل هذا الجمهور الذي يدعمه حتى النهاية".

"أتمنى أن يتكرر هذا الشعور في يوم ما".

وأضاف: "حاولت تقديم أفضل ما لدي والتفكير في حاجتي للقتال على كل نقطة حتى النهاية مهما حدث".

وهذه هي أسرع هزيمة لفيدرر منذ الخسارة أمام فرانكو سكويلاري في 54 دقيقة في سيدني في 2003.

وقال فيدرر، الفائز بلقب سينسناتي سبع مرات، عن روبليف "قدم أداء بلا أي خطأ".

"في الدفاع والهجوم والإرسال أيضا. لم يمنحني أي شيء. تحرك في كل مكان. لذا الأمور كانت صعبة بالنسبة لي لكنها مباراة مثالية من جانبه.. أثار إعجابي".

وضمن انتصار روبليف خوض مواجهة روسية خالصة في دور الثمانية ضد المصنف التاسع دانييل ميدفيديف، الذي تغلب على الألماني يان-ليناردشتروف بنتيجة 6-2 و6-1.

جوكوفيتش

وانتصر نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بنتيجة 6-3 و6-4 بعدما أنقذ أربع فرص لكسر إرساله في المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه في الشوط الثالث.

وقال جوكوفيتش "أنا راض تماما عن أدائي لأنني لعبت ضد لاعب رائع وصاحب كفاءة كبيرة. فزت بمجموعتين متتاليتين لكن النتيجة لا توضح مدى صعوبة المباراة على أرض الملعب".

ويلعب جوكوفيتش ضد الفرنسي لوكا بوي، الذي فاز على الروسي كارين ختشانوف، المصنف الثامن، بنتيجة 6-7 و6-4 و6-2.