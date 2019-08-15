وعاقبت رابطة اللاعبين المحترفين كيريوس لما صدر عنه خلال المباراة بغرامة قيمتها 113 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إنذار قد يعرضه للإيقاف بعد انتهاء التحقيق.

ورغم أن خاتشانوف المصنف ثامنا عالميا، الذي بلغ مؤخرا نصف نهائي دورة مونتريال الكندية للماسترز، هو من بلغ الدور الثالث بفوز صعب بنتيجة 6-7 (3/7)، 7-6 (7-4) و6-2، فإن الأسترالي المصنف 27 عالميا، خطف الأضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض، رغم أن الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلا إنه ليس هناك متسع من الوقت.

إلا أن كيريوس (24 عاما) لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه إلى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه. وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الانفاق المؤدية إلى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية إلى الحكم.

ويبدو أن لكيريوس سوابق مع مورفي، حيث سبق للأسترالي أن تعرض للأيرلندي في دورة كوينز الإنجليزية الدولية في حزيران الماضي متهما إياه بأنه لا يرى و"يلعب الفيفا حتى الثالثة فجرا"، بعدما اعترض على عدم احتساب مورفي خطأ مزدوج على منافسه في حينها الإسباني روبرتو كارباييس باينا ما كلفه إضاعة فرصة لحسم المجموعة.

وخلال اللقاء أمام خاتشانوف قال كيريوس: "لماذا أواجه دائما المشاكل عندما يجلس (كيس البطاطا هذا) على الكرسي؟". وتابع: "إنه الحكم الأسوأ على الاطلاق، لا نقاش حول ذلك. كل مرة ألعب يقوم بأمور غبية".

ومع نهاية اللقاء، رفض اللاعب الذي في حوزته ستة القاب في مسيرته الاحترافية مصافحة الحكم وبصق في وجهه عن بعد أمتار قليلة ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين إلى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

وقال خاتشانوف بعد المباراة المثيرة: "يتمتع (كيريوس) بموهبة كبيرة، ولكنه يفقد تركيزه أحيانا. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لي حيث تحتم عليّ إيجاد وسيلة للفوز".

وتابع ابن الـ23 عاما: "من الصعب جدا مواجهته، ليس فقط بالنسبة لي بل لأي لاعب آخر أيضا. عليك أن تعرف كيفية مجاراة كل الظروف خلال اللقاء إذا ما أردت تحقيق الفوز. يجب أن تبقى مركزا".

ويواجه الروسي في الدور الثالث الفرنسي لوكا بوي.

وكان قد أثار كيريوس الذي حقق منذ أسبوعين لقب دورة واشنطن الأميركية، الجدل أيضا في دورة تورونتو للماسترز الأسبوع الماضي عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ ثلاثة أشهر وتحديدا في دورة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة فقد أعصابه ورمى كرسيا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.