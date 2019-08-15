ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، قوله، إنه غير سعيد بقرار ضربة الجزاء الذي اتخذت ستيفاني فرابارت، أول امرأة تحكم مباراة كبرى للرجال في أوروبا.

ومنحت فرابارت تشلسي ركلة جزاء في النصف الأول من الوقت الإضافي، تمكن الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشلسي، من خلالها بتسجيل هدف التعادل الثاني للبلوز (2-2) في مباراته أمام ليفربول.

وبينما لم يوافق كلوب على القرار ضد الحارس الإسباني أدريان بشأن احتساب ركلة الجزاء، عبر عن رأيه بأنه فريق التحكيم أدار أمسية رائعة.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي: "أخبرتها (فرابارت) أنني لست سعيدا بقرار ضربة الجزاء، لأنني لا زلت غير متأكد من مدى صحتها، لكنها لم تعد مهمة الآن. كانت جيدة حقا".

وأضاف: "كان هناك ضغط عليهم في ظل هذه اللحظة تاريخية. فاللعبة كانت صعبة والمهمة كذلك... ولم يكن بإمكاني إلا إبداء المزيد من الاحترام. ولأكون أمينا لقد كان أداء اللاعبين حقا رائعا".

وقبل الاحتكام إلى ضربات الترجيح، افتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو (36) قبل أن يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني.

وفي الدقيقة (95) أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لليفربول، ثم عادل تشلسي بواسطة الإيطالي جورجينيو (101 من ركلة جزاء).

وأحرز نادي ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على تشلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل منهما.

وتعذ هذه المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقين إنجليزيين بعد أن توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).