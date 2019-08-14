فقد كان لاعبو ليفربول يشعرون بضغط كبير أثناء استعدادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007، لذا كان للمدرب الألماني طريقة للتخفيف من توترهم، حيث قرر ارتداء الملابس الداخلية التي تحمل علامة رونالدو قبل المواجهة في كييف، ليتسبب في نوبة ضحك هيستيرية للاعبي الريدز.

وقال اللاعبي الهولندي لصحيفة أثلتيك "لقد شاهدناه مرتديا سروال عليه علامة CR7 الخاصة بكريستيانو رونالدو.. لقد قام بحشو قميصه داخل السروال".

وأضاف: "جعل كل من في غرفة تغيير الملابس منبطحا على الأرض من الضحك".

وتابع"أدى ذلك إلى كسر الجليد. عادة، في هذه الحالات، يكون الجميع جادون ومركزون. لكنه كان مرتاحًا وأطلق هذه المزحة".

وكشف اللاعب الهولندي أن كلوب قام بإطلاق المئات من المزحات من هذا القبيل.. إذا رأيت مدربك واثقا ومسترخيا، فسيكون لذلك تأثير على اللاعبين. لديه (كلوب) شخصية الأب في هذه الأشياء بالنسبة للاعبين، فهو بنكاته ولغة جسده، يزيل الضغط عن اللاعبين".

ورغم مزحة كلوب، خسر ليفربول في النهائي 1-3 أمام ريال مدريد في ذلك العام بعد خطأ حارسه لوريس كاريوس وهدفي غاريث بايل، لكن في النهاية حقق الريدز المجد الأوروبي عندما فاز على توتنهام 2-0 في نهائي 2019.