ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة، بينما ذكرت تقارير محلية أن موناكو دفع 40 مليون يورو (44.71 مليون دولار) مقابل الشرط الجزائي في عقد بن يدر، لاعب منتخب فرنسا (29 عاما).

والتحق بن يدر بتشكيلة إشبيلية في يوليو 2016، وسجل 70 هدفا في 3 مواسم مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال بن يدر لموقع موناكو على الإنترنت: "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى موناكو. اخترت موناكو لأني أؤمن بهذا المشروع ولدي إصرار على أن أفعل كل شيء ممكن لتحقيق طموحاتنا المشتركة".

وتدرج لوبيز، الذي يلعب كجناح أيمن أو أيسر، ضمن صفوف الناشئين في بنفيكا وبدأ مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا وعمره 17 عاما خلال موسم 2011-2012. ووقع لوبيز على عقد لمدة 5 سنوات مع إشبيلية.

وأنهى موناكو، الموسم الماضي، بالدوري الفرنسي في المركز 17، وبدأ هذا الموسم بالهزيمة 3-صفر، أمام أولمبيك ليون، يوم الجمعة الماضي.