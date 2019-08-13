وأكد لاوري، المتوج مع فريقه بطلا للدوري في الموسم الماضي، الاثنين، غيابه بسبب إصابة في الإبهام الأيسر وخضوعه لعملية جراحية في يوليو، واضطراره للخضوع لفترة نقاهة.

وكتب اللاعب الأميركي على صفحته في إنستغرام "كنت آمل أن أتعافى في الوقت المناسب للبطولة، ولكن الأطباء لم يمنحوني الضوء الأخضر من أجل العودة بشكل نهائي إلى الملاعب".

وأضاف "أعشق اللعب مع المنتخب الأميركي، ولكن يتوجب عليّ الامتناع عن المشاركة هذه المرة وتشجيعهم من المنزل".

ويضاف غياب لاوري إلى لائحة طويلة من نجوم الدوري الأميركي للمحترفين قرروا عدم المشاركة في المنتخب الذي يشرف عليه المدرب غريغ بوبوفيتش.

وفي وقت سابق، أعلن "الملك" ليبرون جيمس عدم قدرته على الالتحاق بصفوف الفريق، إلى جانب العديد من الأسماء أمثال كل من جيمس هاردن، أنتوني ديفيس وكواهي لينارد الذين فضلوا الاستعداد للموسم الجديد للدوري مع فرقهم على ارتداء قميص المنتخب.

وما زالت مشاركة ماركوس سمارت موزع اللعب في فريق بوسطن سلتيكس موضع شك، بعدما غاب بسبب انكماش في ربلة الساق عن المباراة الاستعراضية التي أقيمت في لاس فيغاس، يوم الجمعة.