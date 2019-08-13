ونشر النادي على موقع "تويتر" رسالة نعى فيها لاعبه، الذي قاده للفوز ببطولة الأرجنتين عام 1982 "يوم حزين لعائلة ألبيروخا، لقد غادرنا مقاتلنا خوسيه لويس براون".

ودافع براون عن ألوان إستوديانتيس خلال 8 أعوام، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، ومن ثم إلى بريست الفرنسي ومنه إلى ريال مورسيا الإسباني، ليعود إلى وطنه.

وأشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بخصائل الراحل في رسالة عبر إنستغرام: "بدون خوسيه لويس براون، لما كنا فزنا بكأس العالم في عام 1986" في إشارة إلى تسجيل براون برأسه هدف السبق في مرمى ألمانيا الغربية في نهائي مونديال المكسيك الذي انتهى بفوز "ألبيسيليستي" 3- 2.

وخاض المدافع الأرجنتيني 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وانتقل براون إلى مقاعد المدربين، فأشرف مع مواطنه سيرخيو باتيستا على منتخب ما دون 23 عاما الفائز بالميدالية الذهبية لأولمبياد بكين في 2008.

وأدخل براون إلى المستشفى في يناير الماضي، حيث عولج من عوارض مرض الزهايمر، قبل أن تسوء حالته الصحية لاحقا.