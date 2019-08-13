وجعل يونايتد ماغواير أغلى مدافع في العالم بعد أن تعاقد معه في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 80 مليون جنيه إسترليني (96.40 مليون دولار)، من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الأخيرة.

وتفوق هذا الرقم على 75 مليون جنيه إسترليني دفعها ليفربول مقابل التعاقد مع فان دايك في 2018.

ورجح إيفانز، الذي تدرج في فئات الناشئين والشبان في يونايتد وقضى أكثر من عقد في أولد ترافورد، أن يصبح ماغواير معشوقا للجماهير في ناديه الجديد.

وأضاف "سينسجم تماما مع طريقة لعب يونايتد. إنها خطوة عظيمة في مشواره. إنه لاعب يحتاجه يونايتد.. سيتألق هناك".

ولعب فان دايك دورا محوريا مع ليفربول منذ انتقاله إلى النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد، وساعده على الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي والمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري الممتاز.

وخاض ماغواير (26 عاما) أول مباراة له مع يونايتد في الانتصار 4-صفر على تشلسي في الدوري الممتاز وحصل على جائزة رجل المباراة.

وقال إيفانز "كلاهما (فان دايك وماغواير) يجيد اللعب بالكرة وهاري يملك سريعة كبيرة قد لا يراها بعض الناس".

وتابع "الكل سيقارن بينهما من حيث قيمة الانتقال لكن يصعب تقييم المبالغ التي يتم دفعها في سوق الانتقالات حاليا.

وأورد "تخضع سوق الانتقالات لمبدأ العرض والطلب وتشهد أسعار اللاعبين صعودا وهبوطا في أي لحظة. الشيء الأكثر أهمية التقييم الشخصي من اللاعب لأدائه".