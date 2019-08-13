وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي قائد برشلونة، لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد الإسباني، وتواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق الملكي.

ويبدو أن نيمار بات على وشك الرحيل عن باريس سان جرمان، بعد أن كان خارج قائمة الفريق خلال افتتاح الدوري الفرنسي، الأحد، عندما فاز فريق العاصمة الفرنسية على نيم بثلاثية نظيفة.

وتربط ميسي (32 عاما) ونيمار (27 عاما) علاقة قوية، امتدت من داخل الملعب إلى خارجه، خلال المواسم الأربعة التي قضاها نيمار في "كامب نو".

وحاول ميسي جاهدا التأثير على نيمار عام 2017 ومنع رحيله عن النادي الكتالوني، لكنه فشل في وقف أكبر صفقة عرفتها كرة القدم في تاريخها، حيث انتقل النجم البرازيلي إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

وارتبط اسم نيمار مؤخرا بالانضمام إلى ريال مدريد، حيث يقود المدير الفني العائد زين الدين زيدان حملة إحلال وتبديل في صفوف لاعبي الفريق الذي أنهى الموسم الماضي خالي الوفاض محليا وأوروبيا.

ومؤخرا تحدث زيدان عن الشائعات التي تتناول مسألة انتقال نيمار إلى "سانتياغو بيرنابيو"، بالقول: "نحن هنا مع التشكيلة التي لدينا ولا نفكر إلا بذلك".