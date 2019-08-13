وكان الاتحاد فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في دبي.

وسجل الأرجنتيني إيميليانو فيكيو (45) ومحمد باقر صيدقي (54 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رومارينيو (64 و70) أهداف الاتحاد، والتشيلي لويس خيمينيز (53 خطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي (72) والنيجيري ماكي كريسانتوس (83) اهداف ذوب آهن.

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الاتحاد بطل آسيا مرتين عامي 2004 و2005، الدور ربع النهائي منذ عام 2011.

ويلتقي الاتحاد الفائز في المواجهة المرتقبة بين القطبين السعوديين الهلال والأهلي.

وكان ذوب آهن قد أنهى دور المجموعات متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما حل الاتحاد ثانيا في الثانية برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة.