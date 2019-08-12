وقال كلوب إن إصابة أليسون في عضلة السمانة سوف تبعده "لبضعة أسابيع مقبلة" بداية من مباراة كأس السوبر الأوروبية المقررة الأربعاء أمام تشيلسي، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وخرج أليسون من الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام نورويتش الجمعة، والتي فاز فيها الريدز 4-1، ليحل محله الحارس الجديد أدريان.

وقال كلوب على الموقع الإلكتروني للفريق إن "أليسون لم يصب كثيرا في مسيرته، ولذا أود الانتظار قليلا لرؤية كيف سيتطور في هذه المسألة الآن، ولكنه لن يكون موجودا لبضعة أسابيع مقبلة".

وبعد مواجهة تشيلسي في إسطنبول، الأربعاء، من المقرر أن يلتقي ليفربول ساوثهامبتون السبت، وأرسنال بعد ذلك بأسبوع.

ويبدأ ليفربول حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا في 17 أو 18 سبتمبر بدوري أبطال أوروبا.