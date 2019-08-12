ولم يتمالك قائد روما، أليساندرو فلورينزي، نفسه من الضحك، حين تسلم جائزة بطولة "ميبل غرين"، وهي عبارة عن شجرة صغيرة، عوضا عن الكأس.

وانتصر روما بملعبه، على غريمه ريال مدريد، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي، ليتوج فريق العاصمة الإيطالية "بالشجرة".

وتروج بطولة "ميبل غرين" الودية للقضايا البيئية، حتى أن شعار البطولة هو "أنقذوا الكوكب"، ولذلك استخدمت البطولة "الشجرة الصغيرة" بمثابة كأس لها.

وأصبحت جائزة الشجرة مثارا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مشجعي لاتسيو، غريم نادي روما: "في آخر 12 عاما، لاتسيو يحقق 5 ألقاب، روما يحقق شجرة".

وكتب آخر ساخرا من ريال مدريد: "ريال مدريد لا يستطيع حتى تحقيق لقب الشجرة".

ويعاني ريال مدريد خلال المباريات التحضيرية التي يخوضها هذا الموسم، لتأتي مباراة روما وتضيف لسلسلة الهزائم التحضيرية، قبل انطلاق الدوري الأسبوع المقبل.