ويعزز هذا الشرط الأخبار الأخيرة المتداولة عن عودة نيمار إلى النادي الكتالوني على الرغم من الأنباء التي ربط صانع الألعاب البرازيلي (كوتينيو) بالانتقال إلى أرسنال أو الإعارة لتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين.

ولكن بعد إغلاق نافذة الانتقالات الإنجليزية دون تحقق مثل هذه الشائعات، وبالتالي استحالة ضم أي فريق إنجليزي للاعب جديد، تقول صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سعيد بالاحتفاظ باللاعب كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما.

الجدير بالذكر أنه منذ مغادرته ليفربول، يكافح مايسترو خط الوسط للوصول إلى المشاركة الدائمة مع برشلونة، على الرغم من أنه قدم بعض المشاهد واللمحات الذكية والرائعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وفي الأثناء، يبحث رؤساء نادي برشلونة في كيفية الحصول على الأموال اللازمة لاستعادة نيمار، ويبدو أن ذلك لن يتم سوى بالتخلي عن انتقال كوتينيو.

يشار إلى أن برشلونة لا يملك المال اللازم أيضا للتفوق على ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جرمان، لكنه يأمل في أن يتم استخدام كوتينيو كثقل مواز مؤقتا، لأنه يتطلع إلى تجنب ما يمكن أن يوصف بـ"هزيمة مذلة" أمام منافسه في الدوري الاسباني، أي ريال مدريد في السباق على "نيمار".

وبحسب صحيفة ماركا، نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، فإن النادي الباريسي يجري بالفعل محادثات مع كوتينيو.

ومع ذلك فإن باريس سان جرمان مازال مصرا على الحصول على مبالغ كبيرة مقابل نيمار.

ومازال "بي أس جي" يبحث عن حارس مرمى وظهير، فيما يسعى أيضا للحصول على خدمات باولو ديبالا من يوفنتوس، وبالتالي فهو يريد الأموال التي سيحصل عليها من صفقة نيمار للحصول على هؤلاء اللاعبين.