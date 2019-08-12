نيمار، 27 عاما، لم تتوقف الأنباء عن قرب رحيله عن العملاق الباريسي بينما تأرجحت التكهنات عن خطوته المقبلة، ما بين عودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو وجهة مدوية إلى الغريم اللدود ريال مدريد.

آخر تطورات "الصفقة المنتظرة" كان إعلان من برشلونة بأنه يمكنه إعادة اللاعب في حال تمت مبادلته بآخرين، ودون دفع يورو واحد، أما ريال مدريد فقد راجت شائعات عن رغبته في ضم اللاعب بصفقة مغرية تتضمن تنازله عن الكرواتي لوكا مودريتش إلى سان جرمان، فضلا عن دفع مبلغ مالي ضخم يفوق 120 ملايين يورو.

تفاوتت تفاصيل وأرقام الصفقة المنتظرة على صفحات الجرائد والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أما "على الأرض" فقد بدا المشهد عاصفا بشكل كبير، والدليل ما حدث في معقل باريس سان جرمان، مساء الأحد.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فقد صبت جماهير الفريق جام غضبها، الأحد، على النجم البرازيلي أثناء تواجده في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" لمتابعة مباراة فريقه أمام أوليمبيك نيم بافتتاح مشواره في الدوري الفرنسي "ليغ 1" للموسم الجديد..

ووجهت الجماهير في فترات كثيرة من زمن المباراة الشتائم والسباب لأغلى لاعب في العالم، كما رفعوا لافتات يطالبون فيها اللاعب بالرحيل جاء فيها: "نيمار.. ارحل".

ولم يضم المدرب الألماني توماس توخيل نيمار لقائمة فريقه بأولى مباريات الموسم، مما دفعه لمشاهدة المباراة من المدرجات، لتزيد التكهنات بشأن قرب رحيله عن بطل فرنسا.

وكان نيمار أعرب سابقا عن رغبته في الرحيل عن سان جرمان، فيما لم تنف إدارة الفريق ذلك، مشيرة إلى أنها في انتظار العرض المناسب.

يشار إلى أن النجم البرازيلي أمضى بالفعل عامين في "حديقة الأمراء" لم يشهدا تحقيق النادي الفرنسي أي لقب قاري؟