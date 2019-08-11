وقالت الصحيفة إن ملاك النادي، وعلى رأسهم الأميركي جون هينري، طلبوا من كلوب توجيه تركيزه لبطولة الدوري، "وعدم القلق" بشأن بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ويدخل ليفربول موسمه الجديد طامحا بتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، وذلك بعد أن خسر اللقب الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

ومنذ قدومه لليفربول، لم يستطع كلوب تجاوز الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولطالما ابتعد عن إشراك تشكيلته الأساسية في البطولة.

وسيشارك ليفربول هذا الموسم في 5 بطولات، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وسيحاول ليفربول الابتعاد عن إرهاق نجومه، وذلك باللعب بالتشكيلة الاحتياطية في بطولتي الكأس وكأس الرابطة هذا الموسم، وهو ما قد يواجه انتقادات من جماهير "الريدز".