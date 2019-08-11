وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد بواقع هدفين، والفرنسي أنطوني مارسيال، والويلزي دانييل جيمس.

وقدم "الشياطين الحمر" أداءا دفاعيا مذهلا ومثيرا للإعجاب في "أولد ترافورد"، بمشاركة أغلى مدافع في العالم، هاري ماغواير، الذي لعب دورا كبيرا في إبقاء الضيوف بعيدين عن مرمى الحارس ديفيد دي خيا، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتعد هذه أول مباراة لماغواير مع مانشستر يونايتد، بعد انتقاله من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو، ليصبح أغلى مدافع في العالم.

وبهذا الانتصار "العريض" أفسد "الشياطين الحمر" افتتاحية مشوار لامبارد مع البلوز في البريمييرليغ، بتكبيده هزيمة قاسية.