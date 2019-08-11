ولم يقدم أرسنال الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الخامس، مباراة كبيرة على ملعب "سانت جيمس بارك"، لكنه عرف كيف يحسمها بفضل هدف أوباميانغ، الذي تشارك صدارة هدافي الدوري الممتاز في الموسم الماضي مع ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

وخاض أرسنال اللقاء بغياب صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل والمدافع البوسني سياد كولاشيناتس بسبب "المزيد من الأحداث الأمنية" المرتبطة بمحاولة السرقة التي تعرضا لها الشهر الماضي بالسلاح الأبيض في شمال لندن، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ما دفع أرسنال لعدم إشراكهما في المباراة الأولى في الدوري، هو حصول تحركات مشبوهة مساء الخميس قرب منزليهما، مشيرة الى أن اللاعبين كانا "مذعورين" وخائفين على سلامتهما وسلامة عائلتيهما، وسط تحقيق لمعرفة طبيعة ما جرى.

وقرر إيمري الرهان على الشابين أينسلي مايتلاند-نايلز (21 عاما) وجوزف ويلوك (19 عاما) في مباراة بدت مفتوحة خلال شوطها الأول مع بعض الفرص لكل من الفريقين، أبرزها لأوباميانغ بعد نصف ساعة على البداية، لكن دون أن ينجح أي طرف في بلوغ الشباك.

وبقي الوضع على حاله حتى بداية الشوط الثاني حيث غابت الفرص تماما حتى الدقيقة 60 عندما نجح أوباميانغ بالتسجيل عندما وصلته الكرة على الجهة اليسرى بعد تمريرة طويلة متقنة من مايتلاند-نايلز، فتقدم بها قبل أن يلعبها بحنكة بعيدا عن متناول الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

وفي مباراة ثانية، بدأ ليستر سيتي بطل 2016 الموسم الجديد بتعادل سلبي على أرضه ضد ولفرهامبتون.