وأثار المجبري، لاعب المنتخب الفرنسي لما دون 17 عاما، اهتمام أندية أوروبية منها مانشستر سيتي بطل إنجلترا، وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا، وليون الفرنسي، بحسب التقارير في الآونة الأخيرة، قبل أن تحسم وجهته بإعلان صادر عن "الشياطين الحمر"، أكده أيضا ناديه الفرنسي.

وأفاد النادي الإنجليزي في بيان عن "توصله إلى اتفاق مع موناكو بشأن حنبعل المجبري، رهن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا)".

وتمنى موناكو في بيانه التوفيق للاعب "في مسيرته المقبلة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وبحسب التقارير، تجاوزت قيمة صفقة الناشئ 11 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم انتقاله رسميا في يناير عندما يتم السابعة عشرة من العمر.

وأشارت التقارير الى أن المجبري زار مقر التدريب التابع ليونايتد في فترة سابقة مع ذويه، حيث التقى اللاعبين الفرنسيين في الفريق بول بوغبا وأنطوني مارسيال، اللذين أقنعاه بالانتقال إلى شمال إنكلترا.

وانضم المجبري إلى صفوف النادي الفرنسي الجنوبي في أغسطس 2018، بعد تجارب في أكاديميات أندية فرنسية منها باريس سان جرمان.

وشهدت العلاقة بين عائلة المجبري وإدارة موناكو توترا في وقت سابق هذا العام بشأن عقد اللاعب الذي كان يدافع عن ألوان فريق ما دون 17 عاما، ما دفع العائلة إلى البحث عن انتقال له إلى فريق آخر.