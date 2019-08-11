وأصيب أليسون خلال المباراة التي فاز فيها رفاق محمد صلاح 4-1 على نوريتش سيتي في افتتاح الموسم الجمعة الماضية.

وخلال تقدم ليفربول 3-صفر على ملعب أنفيلد، اختل توازن أليسون أثناء تسديد الكرة في الدقيقة 36 وسقط على الأرض قبل أن يمسك بربلة ساقه ويستدعى الجهاز الطبي.

لكن الحارس البرازيلي غادر الملعب بمساعدة الجهاز الطبي بدلا من الخروج على نقالة.

وحل الإسباني أدريان بدلا منه. وكان أدريان قد انضم إلى ليفربول قبلها بأربعة أيام فقط في صفقة انتقال مجاني.

ومع غياب أليسون عن مباراة كأس السوبر الأوروبية الأربعاء أمام تشلسي واحتمال ابتعاده لفترة طويلة يعتقد فان دايك أن أدريان، حارس وست هام السابق، يملك القدرة على حماية شباك فريق المدرب يورغن كلوب.

وأبلغ فان دايك وسائل إعلام بريطانية "أدريان وصل إلى سن ومرحلة في مسيرته تمكنه من حراسة مرمى الفريق والتأقلم بسهولة".

وخاض أدريان (32 عاما) 5 مباريات فقط في مسابقتي الكأس مع وست هام الموسم الماضي، لكنه لعب 125 مباراة في الدوري الممتاز مع النادي اللندني قبل الانضمام إلى ليفربول عقب رحيل سيمون مينيوليه.

ونقلت رويترز عن المدافع الهولندي "اكتسب الكثير من الخبرات في الدوري الممتاز .. أعتقد انه سيبلي بلاء حسنا لو لعب بطريقته المعتادة".

وتابع "أليسون مهم جدا بالنسبة لنا، لكني لا أعلم طبيعة إصابته على وجه التحديد. سنعرف خلال اليومين المقبلين نتيجة الفحوص".

ويواجه ليفربول، بطل دوري الأبطال، منافسه تشلسي بطل الدوري الأوروبي، الأربعاء، على لقب "السوبر الأوروبي".