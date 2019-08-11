وبارتداء هازارد الرقم 7 الذي ارتبط برونالدو وأساطير الريال، تكون إدارة النادي الملكي قد أكدت على أنها تعول كثيرا على خدمات نجم البلوز السابق في قيادة "الميرنغي" للعودة إلى منصات التتويج التي ابتعد عنها برحيل رونالدو.

وفي وقت سابق السبت، أعلن نادي ريال مدريد عن أرقام اللاعبين خلال الموسم المقبل، وكان الرقم 7، وهو رقم مرتبط بأساطير الملكي مثل بوتراجينيو وراؤول غونزاليز وكريستيانو رونالدو نفسه، من نصيب هازارد، فيما حصل ماريانو دياز على القميص رقم 24.

ويعد قرار "الملكي" سحب الرقم 7 من ماريانو دياز، ومنحه إلى هازارد، رسالة واضحة المعالم بشأن اقتراب تخلي النادي عن خدمات الأول، لا سيما بعد أن أخبره النادي بأن يبحث لنفسه عن وجهة مقبلة. وفقا لصحيفة "آس".

وذكرت ااصحيفة أن هازارد لم يطلب من النادي حصوله على رقم 7 ولا أي رقم آخر، وكما هو معروف، وكما اعترف اللاعب بنفسه في مؤتمر تقديمه، فقد كان يرغب في ارتداء القميص رقم 10 الخاص بزميله الكرواتي لوكا مودريتش، ولكن الأخير رفض الأمر لتمسكه برقمه، ولهذا لم يبد البلجيكي أي اهتمام بمسألة الرقم ومنح النادي إمكانية اتخاذ هذا القرار ومنحه أي رقم تراه الإدارة مناسبا.

يذكر أن هازارد أنتقل إلى ريال مدريد قادما من تشلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.