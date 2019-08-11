ومنذ أسابيع تثير وجهة نيمار جدلا واسعا لاسيما مع إبداء اللاعب رغبته الواضحة في الرحيل عن الدوري الفرنسي، وهو الأمر الذي لم تخفه إدارة فريقه الحالي باريس سان جرمان.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن برشلونة بات مستعدا لإعادة نيمار هذا الصيف إذا كان سان جرمان مستعدا لقبول لاعبين اثنين بالمقابل، ودون أن تتضمن الصفقة دفع أي أموال إلى النادي الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار الصارم اتخذته الإدارة العليا في الكامب نو، وفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، فإنه مازال هناك اهتمام في معقل برشلونة "كامب نو" باستعادة نيمار، لكنهم يصرون على أنهم لن يقوموا بأي خطوات مجنونة، تتعلق بإنفاق مبالغ كبيرة، لتحقيق ذلك.

ويبدو برشلونة مقتنعا بأن نيمار سيبقى في باريس هذا الصيف، على الرغم من أن غريمه اللدود ريال مدريد يتخذ خطوات لتوقيع اللاعب نفسه، وهي فكرة يبدو أنها لا تزعج الفريق الكاتالوني، كما أنها لا تسبب أي أرق للإدارة.

ويبدو أن كلمة برشلونة النهائية هي "دعه يذهب إلى أي مكان يريده"، ولكن يبقى أن نرى ما سيقال إذا وصل إلى العاصمة الإسبانية.

على أي حال، لا توجد خيارات مطروحة الآن للتوقيع مع المهاجم البرازيلي، لكن من المنتظر أن يحضر رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو اجتماعا في ليفربول الخميس المقبل، وهو الاجتماع الذي سيحضره كبار المسؤولين في فريق باريس سان جرمان أيضا.