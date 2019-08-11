وكان منتخب البحرين فاز على الأردن بهدف في المباراة الافتتاحية ثم تعادلت سلبا مع السعودية في المباراة الثانية، في حين تخطى المنتخب الكويتي نظيره المنتخب السعودي ٢-١ في مباراته الاولى قبل تعادله أمام الاْردن ١-١ في المباراة الثانية.

ورفعت البحرين رصيدها في الصدارة إلى سبع نقاط مقابل 4 لكل من الأردن والكويت ونقطة للسعودية التي خاضت البطولة بفريق رديف.

بدا المنتخب البحريني المباراة ضاغطا على المرمى الكويتي في محاولة للتقدم، واهدر في الشوط الأول فرصتين للتسجيل لاسماعيل عبد اللطيف براسية الى جوار القائم (١٥) والثانية عندما انفرد بالحارس الكويتي لكنه ارسل الكرة ضعيفة (٢٢).

ومنع الحارس البحريني حمد الدوسري هدف كويتي اول بتصديه لكرة بدر المطوع المنفرد في الدقيقة (٣٠)،

وسدد سيد ضياء كرة ثابتة قوية وقف بوجهها الحارس الكويتي سليمان عبد الغفور وأنقذ مرماه بصعوبة (41).

وبعد 4 دقائق أضاع فيصل عجب فرصة سهلة للتسجيل عندما انفرد بكرة بينية تصدى لها الحارس البحريني بجسمه.

وارتفعت حدة المنافسة بين الطرفين في الشوط الثاني وشهد بداية سريعة خصوصا من جانب المنتخب الكويتي الذي تحرر من تحفظه الدفاعي.

وفي الدقيقة (٦٦) تألق الحارس الكويتي وتصدى لكرة المخضرم اسماعيل عبد اللطيف بعد ان اصبح معه وجها لوجه في اخطر المحاولات.

ونجح اسماعيل عبد اللطيف بوضع منتخبه البحريني في المقدمة بإحرازه هدف التقدم من كرة راسية اسكنها شباك الحارس الكويتي إلى يمينه (79).

وفِي الدقيقة الاخيرة أنقذ الحارس الكويتي مرماه من هدف ثان بتصديه لكرة سامي الحسيني.

وتقام المباراة النهائية في ١٤ الجاري في كربلاء بين البحرين ومتصدر المجموعة الأولى.

وتقام اليوم الأحد في كربلاء مباراتان في المجموعة الاولى، يلتقي في الأ ولى وهي هامشية، سوريا وفلسطين اللذين ودعا المنافسات، وفي الثانية يقابل المنتخب العراق نظيره اليمني في مواجهة حاسمة لصدارة الترتيب.