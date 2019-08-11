وبحسب الصحيفة فإن السبب في ذلك هو رغبة نيمار القوية في ترك ناديه الحالي باريس سان جرمان، ومن ثم فهو لا يرغب بوضع نفسه في مأزق، في حال فشل "البرسا" بالتوصل لاتفاق مع الباريسيين.



وبذلك لم يغلق نيمار الباب أمام العملاق المدريدي، لأنه حال فشل برشلونة في إبرام اتفاق مع باريس، سيضطر وقتها للعب موسم ثالث مع سان جرمان، وهو ما يرفضه نجم المننتخب البرازيلي بشكل نهائي.

وانضم نيمار (27 عاما) إلى صفوف سان جرمان في صيف عام 2017 لقاء 222 مليون يورو كانت قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.



وكان المدير الرياضي لباريس سان جرمان البرازيلي ليوناردو، قد أعلن في وقت سابق غياب مواطنه نيمار عن تشكيلة الفريق، الذي يستضيف، الأحد، فريق نيم على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى فريق العاصمة إلى لقب ثالث تواليا بعدما توج في 2018-2019 بلقبه السادس في آخر سبع مواسم.



وأكد المسؤول وجود مباحثات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.