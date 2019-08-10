وقال غوارديولا عقب المباراة: "دخلنا المباراة وهدفنا كان الفوز، وتقديم أداء جيد، الشوط الأول كان صعبا بالنسبة لنا، وقمنا ببعض التمريرات السيئة، لم نكن جيدين بما يكفي، لكن مع مرور الوقت تحسن الأداء، ثم بدأنا بصناعة الفرص".

وأضاف المدرب الإسباني عن قرار إلغاء هدف لصالح فريقه حين كانت تشير النتيجة لتقدمه بهدفين دون رد: "يجب أن نتحلى بالقوة الذهنية خاصة حين تلغي التقنية هدفا لصالحنا، حين تكون النتيجة 3-0 فإنك تعتقد أن المباراة انتهت، لكن حين تكون 2-0، فإن المنافس تكون لديه الفرصة من أجل العودة".

وعن أداء الحارس البرازيلي إيدرسون حارس مرمى فريقه، قال: "لقد قام ببعض التصديات الرائعة، نحن نعلم أن علينا التطور أكثر، وفي الشوط الثاني كنا أفضل، لكن يجب علينا أن نواصل التحسن، لأننا كنا هادئين في الشوط الأول".

وختم غوارديولا تصريحاته: "لم نكن جيدين في الشوط الأول، علينا التحسن، لم نسيطر على الكرة الثانية كما ينبغي، هذا نفس ما حدث أمام برايتون في الموسم الماضي، لكن اليوم، نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث، وسجلنا الأهداف، وخرجنا بشباك نظيفة".