وفي أول استخدام للتقنية المثيرة للجدل بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لجأ حكم اللقاء مايك دين إلى الفار مرتين، الأولى لاحتساب هدف لرحيم ستيرلنغ اعترض أصحاب الأرض على صحته بداعي التسلل، والثانية لإعادة ركلة جزاء سددها سيرخيو أغويرو وتصدى لها لوكاس فابيانسكي بعد أن تقدم خطوة للأمام بالمخالفة للقانون.

ويدين مانشستر سيتي بالفوز إلى ستيرلنغ، الذي أحرز أول ثلاثية (هاتريك) في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في الدقائق 51 و75 و90.

وكان البرازيلي غابريل جيسوس افتتح التسجيل للـ"سيتيزنز" في الدقيقة 25، حيث سجل من زاوية ضيقة مستغلا تمريرة الظهير الأيمن كايل والكر، فيما أضاف البديل أغويرو الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، بعد المحاولة الثانية.

وبدأت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، بفوز كبير لليفربول وصيف الموسم الماضي على نورويتش سيتي العائد إلى البطولة، بنتيجة 4-1، فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى السبت والأحد.