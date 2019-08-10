وأوردت القناة الإنجليزية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن "المدرب المتوج بلقب الدوري الممتاز 3 مرات، جوزيه مورينيو، سينضم إلى فريق سكاي سبورتس ضمن أكبر موسم لها في كرة القدم على الإطلاق".

وأضافت أن "المدرب السابق لتشلسي ومانشستر يونايتد سيضيف قدرا كبيرا من المعرفة (...) والآراء القوية التي ستستخدم في ستوديو سكاي سبورتس هذا الموسم".

ورأى مورينيو أن "الدوري الممتاز هو بطولة مميزة بالنسبة إلي، حيث تتطلب الكثير من العمل الجاد للفوز".

ومنذ إقالته من الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، لم يتول مورينيو (56 عاما) أي منصب تدريبي، رغم أنه أبدى في تصريحات سابقة رغبته بالعودة إلى خط الملعب.

وتولى البرتغالي في الموسم الماضي تحليل المباريات عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وأشرف مورينيو على عدد من الأندية الكبرى على صعيد القارة الأوروبية ويعد من أبرز المدربين تتويجا فيها، إذ أحرز سلسلة ألقاب أبرزها دوري الأبطال مرتين مع إنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي، والدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات خلال فترتين أمضاهما مع تشلسي، ولقب الدوري الإسباني ثلاث مرات موزعة بين برشلونة (مرة واحدة) وريال مدريد.

ويوم الأحد، يحل تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي ثالثا وأضاف لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري المنتقل إلى يوفنتوس، ضيفا في أولد ترافورد على "الشياطين الحمر" الذين اكتفوا في الموسم الماضي بالمركز السادس.