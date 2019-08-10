وبحسب التقارير، فإن النادي الكتالوني يسعى إلى إعادة نيمار إلى الكامب نو، بعدما صار مصمما على مغادرة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويطمح "البلوغرانا" إلى إعادة نيمار، فيما تؤكد الشائعات أن باريس سان جيرمان لا يمانع بيع اللاعب الذي اشتراه قبل عامين فقط، بـ222 مليون يورو، في واحدة من أغلى صفقات الكرة في التاريخ.

وأوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة بدا مؤخرا كما لو أنه بات خارج سباق الظفر بنيمار فيما زادت حظوظ ريال مدريد، لكن "البارسا" طلبت من النجم البرازيلي أن يتريث حتى يعود إلى "الكامب نو".

في غضون ذلك، يؤكد مدرب برشلونة، أرنيستو فالفيردي، إنه ليس على دراية بما سيقع مع نيمار، في الفترة التي تسبق الموسم.

وأضاف أنه لا يعرف ما ناقشته إدارة الفريق الكاتالوني بشأن اللاعب الذي ندم بشكل كبير على مغادرة برشلونة "سنرى ما سيحدث".

وأورد في تصريح صحفي "ما أعرفه هو أنني مدرب ولا أفكر سوى في لاعبي فريقي. وبهم سأستعين في مباراة يوم غد أمام نابولي".

وتم تداول الكثير من الشائعات بشأن صفقة انتقال نيمار المحتملة، وأوردت إحدى التقارير أن صفقة اللاعب البرازيلي جرى تحديدها في 300 مليون يورو.