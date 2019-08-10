وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي، أن الحارس البرازيلي سيغيب عن مباراة تشلسي على لقب السوبر الأوروبي، الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة أثناء تنفيذه ركلة مرمى.

وغادر بيكر ملعب المباراة التي فاز فيها الـ"ريدز" 4-1، في الدقيقة 38، ليحل محله الوافد الجديد أدريان، ومن المنتظر أن يخضع أليسون لبعض الفحوص خلال الأيام المقبلة لتحديد فترة غيابه.

وقال المدير الفني لليفربول يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة: "أعتقد أن المباراة كانت خالية من الأمور السلبية، باستثناء إصابة بيكر بكل تأكيد. بالطبع نشعر بالأسف من أجله لكن يجب علينا أن ننتظر لنرى مدى خطورة الإصابة. لقد خرج من الملعب ولم يستطع إكمال المباراة، بالتأكيد هذا ليس مؤشرا جيدا لكن سنرى ما ستؤول إليه الأمور. أستطيع أن أؤكد الآن أنه سيغيب عن مباراة الأربعاء".

وأعطت إصابة أليسون فرصة للوافد الجديد أدريان لتمثيل ليفربول للمرة الأولى، بعد انضمامه للفريق في صفقة مجانية، الاثنين، ليحل محل سيمون مينيوليه الذي انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي.

وأكد كلوب أن الحارس الإسباني يمتلك جميع المقومات التي تؤهله لحراسة مرمى ليفربول، في ظل غياب الحارس الأساسي.