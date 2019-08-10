وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ "اشتباك الكثبان"، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

ورشحت العاصمة الويلزية، كارديف، لاستضافة النزال الثأري على ملعب "برينسيباليتي ستاديوم"، لكن السعودية تفوقت عليها.

يذكر أن السعودية حصلت هذا العام، إلى جانب استضافتها الجولة الأوروبية للغولف في فبراير الماضي ومنازلة المجلس العالمي للملاكمة لوزن ما دون الوسط "ويلتروايت"، التي فاز بها الملاكم البريطاني، أمير خان، على الأسترالي، بيلي ديب، في جدة الشهر الماضي، على حق استضافة رالي دكار الصحراوي الشهير اعتبارا من 2020.

من جانبها، ذكرت الشركة المروجة لنزال جوشوا ورويز "ماتشروم بوكسينغ" أنها ستعلن رسميا عن تفاصيل المباراة في مؤتمر صحفي تعقده الاثنين في لندن.

وكانت صحيفة "التليغراف" البريطانية كشفت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن إقامة هذه المواجهة في السعودية، التي أنفقت هيئاتها الرياضية قرابة 100مليون دولار أميركي لاستضافة النزال.

وشكلت نتيجة يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط 4 مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.