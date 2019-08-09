وسيغيب ساني عن الفريق لأنه سيخضع في الأسبوع المقبل لعملية جراحية من أجل علاج إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وصرح المدرب الإسباني، خلال مؤتمر صحفي عشية بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، السبت، ضد وست هام "عادة، تتراوح فترة شفاء هذا النوع من الإصابات، تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما بين 6 و7 أشهر. آمل أن يتمكن من العودة في فبراير أو مارس".

وتعرض ساني (23 عاما) لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول، الأحد الماضي.

وأضاف غوارديولا "أنه شاب وآمل في أن يتعافى بسرعة. إنه بين أفضل الأيادي من أجل الخضوع لعملية جراحية الأسبوع المقبل".

ويتردد منذ أسابيع أن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع ساني لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي، فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته الى العملاق البافاري.

لكن إصابة اللاعب الشاب وابتعاده الطويل، سيدفعان بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.

وأكد غوارديولا، خلال المؤتمر، أنه لم يفكر أبدا ببيع ساني، وختم قائلا: "لا أعتقد أنه كان سيرحل. طالما قلت إنه لاعبنا وهو بدوره لم يقل إنه يريد الرحيل".

وأحرز سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لقب درع المجتمع الإنجليزية، التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.