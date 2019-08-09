وفي تلك المباراة، استطاع كارلوس أن يسجل من ركلة حرة تبعد عن المرمى بمسافة 36 مترا، وسلكت الكرة منحى مقوسا، وقتها ثم هزت الشباك، وهو ما حظي بإعجاب كبير وقتها، حتى أطلق على التسديدة التي هزت الشباك "هدف القرن".

وبعد مضي هذه السنوات الطويلة، عاد كارلوس إلى تقليد تلك الركلة في حديقة البيت، تماما كما فعل قبل 22 سنة.

لكن كارلوس لم ينجح في إدخال الكرة إلى المرمى هذه المرة، حتى وإن كان قام بتسديد الضربة، بالطريقة نفسها.

ويرى خبراء رياضيون أن تلك الركلة ما زالت من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، إلى جانب ركلتين لدافيد بيكهام ودافيد لويز.

وفي منافسة 1997 الودية بفرنسا، حصل المنتخب الإنجليزي على اللقب، إثر الفوز في مباراتين من أصل اثنتين.

وحظي المقطع المنشور على موقع إنستغرام بإعجاب واسع، وانهالت عبارات الإشادة بـ"الأسطورة" كارلوس الذي لم يبتعد عن عالم الكرة وشغفها بعد المسار الحافل.