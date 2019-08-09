وكان مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، عدلي القيعي، كشف في تصريحات صحفية أن جمال مطلوب لأداء الخدمة العسكرية في مصر، مما يعني بشكل عملي أنه لن يلعب لفريقه الجديد، الذي انتقل إليه معارا لمدة عام.

إلا أن الصفاقسي قال في بيان إن "الأخبار التي تروج بشأن فسخ الارتباط مع اللاعب المصري لا أساس لها من الصحة. النادي، احتراما للوائح الفيفا والقوانين اللعبة، تحصل عبر الفيفا والجامعة التونسية لكرة القدم على التأهيل القانوني النهائي للاعب عمرو جمال واستخرج له إجازة لاعب محترف".

وأضاف بيان النادي التونسي: "كما تؤكد الهيئة المديرة اعتزامها دفع شرط الشراء في أقرب فرصة، طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري، وتؤكد على احترامها الكبير لقوانين جمهورية مصر العربية الشقيقة، طالبة ممن لهم النظر التدخل لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حقوق إدارة الجيش المصري في علاقة بمسألة تجنيد اللاعب بتمتيعه من تأجيل باعتبار احترافه وصغر سنه".

وختم البيان: "تأمل الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي أن يعزز تواجد اللاعب المصري عمرو جمال بيننا من متانة العلاقات المتميزة بينها وبين النادي الأهلي المصري".

ومن المرجح أن يلعب جمال لمصلحة فريق طلائع الجيش، الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، في خطوة شائعة للاعبين المحترفين الذين يؤدون الخدمة العسكرية.

ويلعب جمال لمصلحة الأهلي منذ عام 2013، وسبق له خوض تجربتين خارجيتين في بيدفيست الجنوب أفريقي عام 2017، ومع هلسنكي الفنلندي عام 2018، قبل أن يعود إلى الفريق الأحمر.