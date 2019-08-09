ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 9.7 مليون دولار، ووقع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما على عقد يمتد لعامين.

وانضم لويز، وهو عاشر لاعب يرتدي قميص الناديين اللندنيين في عصر الدوري الممتاز، لتشيلسي في 2011 من بنفيكا.

وفاز اللاعب بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 والدوري الممتاز 2017 وكأس الاتحاد الانجليزي 2012 و2018، خلال فترتين قضاهما مع تشيلسي.

وأمضى لاعب منتخب البرازيل، الذي فاز أيضا بلقب الدوري الأوروبي 2013 و2019، عامين في باريس سان جيرمان، حيث لعب تحت قيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال الحالي، عقب انضمامه للنادي الفرنسي في 2014، قبل أن يعود لستامفورد بريدج.

وقال الإسباني إيمري: "يملك ديفيد خبرة هائلة وأتطلع قدما للعمل معه مرة ثانية. إنه لاعب معروف وسيضيف المزيد لقوتنا الدفاعية".

ودخل أرسنال، الذي أنهى في المركز الخامس الموسم الماضي وغاب عن تصفيات دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، لسوق الانتقالات لضم مدافعين عقب رحيل لوران كوسيلني وكارل جينكنسون وستيفان ليختشتاينر.