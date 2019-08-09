واكتسح بايرن ميونيخ نادي روتاخ إيغرن للهواة بنتيجة 23-0، في مباراة ودية تقليدية تقام كل عام، وتكون عادة آخر مباريات النادي الودية قبل انطلاق الموسم.

وسجل 11 لاعبا في بايرن أهدافا في اللقاء، الذي انتهى شوطه الأول بنتيجة 11-0، وشوطه الثاني بنتيجة 12-0.

وأحرز 4 لاعبين من بطل ألمانيا ثلاثية "هاتريك" خلال اللقاء، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني فريدت وتوماس مولر وليون غوريتزكا، بينما سجل الفرنسي كورنتين توليسو 4 أهداف.

ويذكر أن النادي البافاري هزم نادي روتاخ بنتيجة 20-2، قبل انطلاق الموسم الماضي.

وتعتبر المباراة الودية مع نادي الهواة تقليدا يتبعه بايرن ميونيخ، ويستخدمه كمحفز معنوي للاعبين، قبل الدخول بمعترك الموسم الجديد.

وسيواجه بايرن ميونيخ نادي إينيرغي كوتبوس في الدور الأول من كأس ألمانيا الاثنين المقبل، قبل أن يفتتح مباريات الدوري "البوندسليغا" بمواجهة هيرتا برلين، مساء 16 أغسطس المقبل.