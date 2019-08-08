ووصل لوكاكو ، الأربعاء، إلى ميلانو تمهيدا لانتقال محتمل إلى إنتر بصفقة مقدرة بثمانين مليون يورو، بعد تعثر موسمه الأخير مع "الشياطين الحمر".

لكن، وفي ظل فشل صفقة التبادل بين مان يونايتد ويوفنتوس، التي كانت ستضع لوكاكو في تورينو وتجلب الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ملعب "أولد ترافورد"، عاد اسم المخضرم مانزوكيتش إلى ساحة الانتقالات في الساعات الأخيرة قبل إغلاقها في الدوري الإنجليزي، الخميس.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أعاد مانشستر يونايتد فتح المفاوضات مع يوفنتوس لضم اللاعب البالغ 33 عاما في صفقة مقدرة بـ15 مليون يورو.

ويعد مانزوكيتش من أكثر اللاعبين خبرة مع صفوة الأندية الأوروبية، اذ حمل ألوان بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس، بعد تألقه مع دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ الألماني. كما ساهم بقيادة منتخب كرواتيا إلى وصافة مونديال روسيا الصيف الماضي.

وكان المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير قد عزز تشكيلته بقلب الدفاع الدولي هاري مغواير مقابل 80 مليون جنيه، والجناح الويلزي دانيال جيمس القادم من سوانسي سيتي، والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس، والذي قدرت وسائل الإعلام المحلية قيمة انتقاله بـ 50 مليون جنيه إسترليني.