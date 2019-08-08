وأفاد الجزيرة في بيان ليل الأربعاء الخميس "أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم إجراءات التعاقد مع ثنائي منتخبنا الوطني الاول عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن بصفة الانتقال الحر وبعقد يمتد لثلاث سنوات لعمر عبد الرحمن، وعامين لعامر عبد الرحمن".

ونقل بيان النادي عن عمّوري "سعادتي كبيرة جداً بالتعاقد مع نادي الجزيرة وبالانضمام للمجموعة الرائعة من اللاعبين (..) وسأعمل جاهدا على الوصول لأفضل وضع بدني ممكن وعلى نيل ثقة الجهاز الفني وزملائي".

ويأتي التعاقد بعد أقل من شهر على إعلان إدارة الهلال السعودي عدم تجديد عقد صانع الألعاب الدولي البالغ 27 عاماً، على خلفية ما قالت أنه عدم وجود "تجاوب" من قبله مع عرض تقدمت به، مؤكدة "ايقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وكان عبد الرحمن قد انتقل إلى الهلال قادما من العين الإماراتي صيف العام الماضي، علما بأن اللاعب المولود في الرياض، انضم إلى ناشئي الهلال عام 2000، قبل الانتقال للعين عام 2006.

لكن أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر الماضي في المراحل الأولى من الموسم المحلي في السعودية، مما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع الهلال.