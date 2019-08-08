وقال يوفنتوس إنه تعاقد مع البرازيلي دانيلو لمدة خمس سنوات مقابل 37 مليون يورو (41.5 مليون دولار) بينما أكد مانشستر سيتي ضم الدولي البرتغالي كانسيلو.

وأضاف يوفنتوس أن بطل إنجلترا سيدفع 65 مليون يورو مقابل صفقة كانسيلو.

وقضى كانسيلو البالغ عمره 25 عاما موسما واحدا في يوفنتوس وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي.

ونشأ اللاعب في بنفيكا وسبق له اللعب في أندية فالنسيا وإنتر ميلان.

وقال كانسيلو :"سيتي فريق رائع ولديه مدرب متميز وأنا سعيد لوجودي هنا. كل شيء في النادي أثار إعجابي بداية من المنشآت إلى طريقة لعب الفريق.

وأضاف: "أتطلع دائما لتطوير أدائي والفوز بالألقاب وأثق في قدرتي على تحقيق ذلك هنا".

وشارك كانسيلو في 14 مباراة مع منتخب بلاده رغم أن نلسون سيميدو يلعب أساسيا في مركز الظهير الأيمن في المنتخب البرتغالي.

وخاض دانيلو، أحد عناصر تشكيلة البرازيل في كأس العالم العام الماضي، 34 مباراة في الدوري الممتاز خلال موسمين مع مانشستر سيتي.

ونشأ اللاعب البالغ عمره 28 عاما في أميركا مينيرو ولعب أيضا لأندية سانتوس وبورتو وريال مدريد.