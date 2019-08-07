ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أعطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس، الضوء الأخضر للتعاقد مع إيكاردي.

وقالت الصحيفة إن النجم البرتغالي غير مقتنع بموهبة البلجيكي روميلو لوكاكو، هدف "اليوفي" الأول بسوق الانتقالات، وأنه يفضل أن يلعب بجوار إيكاردي الموسم المقبل.

وبالرغم من الموهبة الكبيرة التي يمتلكها المهاجم الأرجنتيني، إلا أنه قد يجلب معه أعباء كبيرة، منها شخصيته "المتمردة"، وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، المثيرة للجدل، وتاريخه "الأسود" بالعلاقات مع اللاعبين.

وسبق لإيكاردي أن تورط في قصة خيانة، عندما أقام علاقة مع زوجة صديقه السابق ماكسي لوبيز، قبل أن يتزوجها، مما أثار جدلا كبيرا في بلاده الأرجنتين.

ودخل إيكاردي وزوجته نارا في مشكلات عديدة مع إدارة إنتر ميلانو الموسم الماضي، بسبب مطالبه المادية المرتفعة، الأمر الذي دفع إنتر للتخلي عنه، وتعزز هذا القرار مع قدوم المدرب الصارم كونتي هذا الموسم.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع مهاجم ليلعب بجوار رونالدو الموسم المقبل، ويبدو أن الاحتمالات انحصرت بين لوكاكو وإيكاردي، مع قرب موعد إغلاق السوق.

ويريد "النيراتزوري" 70 مليون يورو على الأقل مقابل إيكاردي، وهو أكثر مما يستعد "اليوفي" لإنفاقه، ولكن رأي رونالدو في اللاعب قد يكون عاملا حاسما لإنهاء الصفقة.