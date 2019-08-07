وفي مقابلة مع صحيفة "أس" الإسبانية، أكد ماتيوس أنه يفضل ميسي على رونالدو، بدون تردد، بسبب طريقة لعب النجم الأرجنتيني "الجذابة".

وقال ماتيوس: "ميسي هو الأفضل في آخر 10 أعوام. أفضل طريقة لعب ميسي على قوة رونالدو. ميسي يلعب من أجل فريقه، بينما تتركز قوة رونالدو على السرعة".

وأكد لاعب كرة القدم المعتزل، الألماني لوثر ماتيوس، والذي نال سابقا جائزة الكرة الذهبية واستطاع الفوز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، على إعجابه الشديد بنادي ريال مدريد الإسباني.

وأشاد ماتيوس بفريق ريال مدريد الحالي وأكد أنه يحتاج حاليا إلى الراحة، وبعض التغييرات في صفوفه، موضحا: "أرى أن الفريق الحالي لنادي ريال مدريد متميز جدا، واستطاع خلال 6 سنوات الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا أربع مرات، كما أن لاعبيه استطاعوا إبهارنا كثيرا".

ولكنه أشار إلى أن هؤلاء النجوم "تقدم بهم العمر وفقدوا شيئا من سرعتهم، وعامل السرعة مهم جدا بالنسبة لكرة القدم الحديثة".

وأشار ماتيوس إلى أن جزءا كبيرا من الهبوط العام في مستوى الفريق الملكي، يرجع إلى رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحا: "من المؤكد أن ما يمر به "الملكي من تذبذب في المستوى يرجع بنسبة كبيرة إلى رحيل رونالدو، والذي كان باستطاعته أن يؤمن نحو 50 أو 60 هدفا في الموسم الواحد".